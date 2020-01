La population de l’Arménie était de 2 965 300 habitants au 1er janvier 2019 en baisse de 7 400 personnes sur 2018

La population de l’Arménie était de 2 965 300 personnes au 1er janvier 2019 en baisse de 7 400 individus sur 2018

Le Service des statistiques d’Arménie vient de publier les chiffres de la démographie arménienne au 1er janvier 2019. La population de l’Arménie était de 2 965 300 personnes en baisse de 7 400 par rapport à 2018. A noter qu’une tendance très sensible à la baisse de la courbe de l’émigration est ainsi enregistrée.

Début 2019 cette population était à 63,9% urbaine et 36,1% vivaient en zone rurale. Parmi cette population les hommes formaient 47,3% et les femmes 52,7%.

L’âge moyen des citoyens d’Arménie était de 36,7 ans, les hommes de 34,6 ans et les femmes de 38,5 ans. Au 1er janvier 2019 les 0-15 ans formaient 21,5% de la population.

De cette population de l’Arménie, 36,5% habite à Erévan.

Krikor Amirzayan