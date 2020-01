La Cathédrale arménienne du Prado célèbre la fête de la Nativité et l’Épiphanie

Compteurs de jours, de mois, de saisons ou de lunes ils sont multiples et portent plusieurs dénominations. Qu’ils soient romain, julien, juif, musulman, amérindien ou lunaire inventés par les hommes, ils divisent et organisent le temps sur de longues durées.

C’est ainsi que notre calendrier grégorien, conçu par l’astronome Luigi Lilio, et promulgué par le Pape Grégoire XIII en 1582 nous rappelle immuablement la date du 6 janvier pour célébrer la Fête de la Nativité et l’Épiphanie. Elles symbolisent la célébration de la naissance de Jésus Christ et sa manifestation glorieuse à toute l’humanité.

Fondée en 301 en Arménie, l’Église apostolique arménienne est la plus ancienne Église de la chrétienté.

Le calendrier grégorien est le compteur du temps de cette Église depuis le 6 novembre 1923.



La Bénédiction de l’Eau



Ce lundi 6 janvier 2020 en la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs de Marseille le Père diocésain Aram Ghazaryan a célébré la Sainte Messe sous les chœurs de la chorale Sahak-Mesrop dirigée par le maestro Khatchig Yilmazian.

A l’issu de la célébration de la Sainte Nativité a eu lieu la cérémonie de la Bénédiction de l’Eau. Riche d’images, cette cérémonie symbolise le Baptême de Jésus Christ dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste.

Durant l’homélie des prières et des chants religieux accompagnaient la cérémonie avec la Bible, la Sainte Croix et le Saint Chrême, Méron en arménien.



Le parrain de la Croix



Pour perpétuer la Tradition de l’Église apostolique arménienne, un parrain de la sainte Croix est élu chaque année sur proposition des fidèles. C’est Jean-Claude Bedrossian qui a eu le privilège de porter cette charge honorifique cette année.



Homme de cœur et humaniste, son action, son engagement et son dévouement aux services de l’Église et de la communauté ont été ainsi distingués.

Durant le rituel de la Bénédiction de l’Eau, le Père Aram Ghazaryan a plongé par trois fois la Sainte Croix dans l’Eau pour la bénir, la purifier et la convertir en source de guérison et de rémission des péchés.

Jean-Claude Bedrossian, parrain de la Sainte Croix symbolisant Saint Jean Baptiste, était présent sur l’Autel auprès du Père Aram Ghazaryan. Le parrain sera le garant de la cohésion et de la stabilité de la paroisse.



Le Père Sébastien Garnier, archimandrite de l’Église orthodoxe grecque, suivait la cérémonie dans le recueillement.

A l’issue de la cérémonie, l’Eau bénite, symbole de vie et de purification, a été distribuée aux fidèles venus très nombreux pour vivre ces moments intenses de communion et de partage, la foi chevillée au cœur.

Nous remercions Robert Azilazian, Président du Diocèse de l’Église Apostolique arménienne de France, pour son aimable collaboration.

Alain Sarkissian