« L’école Franco-arménienne, le doux rêve de cinq valentinois. » Article de Clarisse Abattu pour le Dauphiné Libéré paru le 3 janvier 2020.

Ces trentenaires revendiquent la notion d’excellence pour l’établissement qui sort de terre rue de la Cécile.

À la rentrée 2020, les deux premières sections de maternelle vont être inaugurées dans cet établissement où sera enseigné quotidiennement le français, l’arménien et l’anglais.

Ils sont cinq et se connaissent depuis l’enfance. Ils sont journaliste, professeur, juriste, responsable grands comptes, category manager. C’est de leur imagination, de leur envie, qu’est née la folle idée de faire sortir de terre à Valence, une école quotidienne franco-arménienne. Celle la même qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020.

Hampig Osipian, Marie-Ange Siranousian, Charig Osipian, Tamar Siranousian et Stéphane Hamalian en rêvent depuis 2015. « Nous souhaitions proposer aux parents le projet d’une école quotidienne ». Des trentenaires qui, lorsqu’ils étaient écoliers suivaient les cours hebdomadaires d’arménien des écoles valentinoises Tavitian ou de la Croix Bleue.

Alors qu’en septembre prochain les deux premières sections de maternelle vont être inaugurées, les amis revendiquent leur volonté d’excellence. « L’objectif de cet établissement est de transmettre aux enfants les outils afin d’appréhender leur double culture, en pérennisant la langue et l’identité arménienne dans un environnement diasporique français. » Sachant que l’école sera évidemment ouverte à tous les enfants, de toutes les nationalités.

Ils ont fait les choses dans les règles. L’association de gestion de l’école Franco-arménienne de Valence (AGEFAV) est l’organe qui assurera l’administration du groupe scolaire. La première préoccupation de ce groupe fondateur en 2015 fut de trouver un lieu d’implantation. Son choix s’est porté sur le terrain de l’Eglise Apostolique Arménienne, rue de la Cécile, « Institution qui a toujours joué un rôle capital dans la pérennisation de la l’identité arménienne. L’existence de locaux vacants et d’un complexe spacieux pour y accueillir une cour de récréation a renforcé notre choix. Une fois le projet accepté par le révérend Père Antranik Maldjian et son Conseil Paroissial, la construction fut confiée au Centre Culturel Franco-Arménien de Valence (CCAV) co-présidé par Mgr Norvan Zakarian et André Hasbanian.

Les deux principaux objectifs de l’AGEFAV ont été d’élaborer un projet pédagogique ambitieux et d’assurer l’administration pérenne de l’établissement. En ce sens, l’association s’est entouré de spécialistes, dont Monseigneur Norvan Zakarian, ancien Primat de diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne. « C’est par son intermédiaire que le généreux bienfaiteur Kevork Arabian a décidé de financer une grande partie de la construction de l’école ».

À huit mois de la rentrée, cette histoire d’hommes, de femmes, de générations, est en train de relever le défi de l’apprendre ensemble.

L’EXPÉRIENCE EN PARTAGE

Des liens étroits et permanents ont été noués par l’AGEFAV avec la plupart des écoles quotidiennes Franco-arméniennes déjà existantes en France. L’objectif était de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, afin d’en tirer le meilleur. Toutes ces écoles ont été visitées durant ces cinq dernières années.

Ainsi, l’école Tebrotzassère du Raincy (Seine Saint-Denis) est apparue comme un exemple de longévité et de stabilité. Le projet pédagogique mis en place par son directeur, Haïg Sarkissian, laisse une place prépondérante à l’enseignement de l’arménien au cours des deux premières sections de maternelle. Un modèle inspirant également suivi par l’école Hamaskaïne-Tarkmantchadz d’Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Du côté d’Alfortville (Val-De-Marne), la création du collège Kevork Arabian et la rénovation de l’école maternelle adjacente donnent un aperçu du dynamisme des établissements arméniens en France.

Le travail d’analyse de l’AGEFAV ne s’est pas limité à la région parisienne. Des contacts ont été noués avec le conseil d’administration de l’école Markarian-Papazian de Lyon, dont le modèle diffère des autres établissements, puisqu’il est intégré à part entière, au réseau de l’Enseignement Catholique. Cette spécificité lui confère une stabilité administrative, financière et une réputation non négligeable à l’heure où l’enseignement public semble battre de l’aile.

Le groupe scolaire franco-arménien de Marseille est, pour sa part, intégré à un autre réseau international : celui de Hamaskaïne. L’école a acquis une renommée qui dépasse les frontières de Marseille. Elle est la seule structure franco-arménienne de France à aller jusqu’au lycée. L’excellent taux de réussite annuel au baccalauréat fait de l’école Hamaskaïne un établissement attractif, parmi les plus prestigieux des Bouches-du-Rhône.

QUELLE VISION PÉDAGOGIQUE ?

Seule les deux premières sections de maternelle ouvriront en septembre 2020, avec la volonté affichée d’une immersion linguistique pour l’enfant dès le début du cursus. Un choix motivé par le retour d’expériences d’autres établissements et corroboré par des études scientifiques qui démontrent la capacité des enfants en bas âge à absorber une multitude de langues.

Cet enseignement sera dispensé par un professeur/directeur épaulé par un ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles). Dès la grande section, le programme de l’éducation national sera scrupuleusement respecté en y ajoutant l’enseignement de l’arménien et de l’anglais. Les élèves devront pouvoir s’exprimer en arménien et en français dès la fin de la maternelle. Ils devront à la fin de leur cursus atteindre le seuil cognitif en arménien et en français, à savoir penser dans la langue. Ils disposeront aussi des acquis nécessaires, notamment en anglais, pour appréhender la classe de sixième dans des conditions optimales.

En outre, le périscolaire occupera une place essentielle dans la pédagogie via la mise en place de cours d’échecs, discipline très appréciée en Arménie, de développement personnel, d’initiation à l’éco-responsabilité, activités dans la nature, etc.