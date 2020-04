La dette publique de l’Arménie s’élèvera à 7,2 milliards de dollars en 2020

Le ministère des Finances arménien a tenu une discussion sur le plan d’emprunt du gouvernement pour 2020, à laquelle ont participé des participants des marchés financiers et des représentants des institutions financières internationales.

Selon Samvel Khanvelyan, chef d’un département du ministère des Finances, le programme d’emprunt pour 2020 a été élaboré conformément aux lignes directrices et aux objectifs fixés dans le programme stratégique de gestion de la dette du gouvernement pour 2020-2022.

Selon les prévisions, fixées dans le budget de l’État arménien pour 2020, la dette publique s’élevait à la fin de l’année à 3 419 milliards de drams (7,177 milliards de dollars), soit 162 milliards de drams (341 millions de dollars) de plus par rapport à 2019.

En 2020, 448,7 milliards de drams seront nécessaires pour rembourser la dette publique, dont 280,6 milliards de drams pour rembourser la dette et 168 milliards de drams pour payer les intérêts. Le taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette s’élèvera à 5,2% et le coût de son service représentera 2,4% du PIB.

Artak Marutyan, chef du service de comptabilité et de service de la gestion de la dette publique du ministère, a déclaré que le gouvernement n’attirerait pas de prêts d’aide budgétaire pour financer le déficit budgétaire en 2020. Il a déclaré que c’était la première fois que le gouvernement le faisait.

Selon le ministère, seules les obligations d’État dont le remboursement est prévu pour le 30 septembre 2020 pour un montant de 46,5 milliards de drams (97,7 millions de dollars) sont soumises à remboursement. À ces fins, principalement les fonds générés par les opérations sur les obligations en devises en 2019 seront être utilisées.

Dans le même temps, le solde de la dette des obligations d’État en devises étrangères n’augmentera pas et restera au niveau d’un milliard de drams avec deux émissions en circulation qui devraient être remboursées en 2025 et 2029.

Le budget de l’Arménie pour 2020 prévoit une croissance de 4,9% et une inflation de 4% (± 1,5%).

Selon les dernières statistiques, la dette publique totale de l’Arménie fin septembre 2019 s’élevait à 7, 051 milliards de dollars, ayant augmenté de 78,169 millions de dollars par rapport au mois précédent. La dette publique extérieure s’élevait à 5,543 milliards de dollars et la dette intérieure à l’équivalent de 1,507 milliards de dollars.

Selon le ministère des Finances, la dette publique de l’Arménie en 2019 représentait 50,3% du PIB pour atteindre 6,94 milliards de dollars.

Le 26 septembre 2019, l’Arménie a placé sur le marché international des euro-obligations totalisant 500 millions de dollars avec une échéance de 10 ans et un rendement de coupon de 3,95%. Auparavant, deux émissions d’euro-obligations avaient été effectuées. La première émission a été réalisée le 19 septembre 2013 au montant de 700 millions de dollars avec un rendement annuel de 6% et une échéance de 7 ans jusqu’au 30 mars 2020. La deuxième émission a été effectuée le 26 mars 2015 à hauteur de 500 millions de dollars, 7,15% de rendement et une maturité de 10 ans jusqu’au 26 mars 2025.