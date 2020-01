Des réactions contrastées au sud du Caucase après la mort du general Soleimani

L’attaque au drone commanditée par D.Trump qui a coûté la vie au général iranien Qassem Soleimani et à d’autres dignitaires iraniens et irakiens chiites à Bagdad le 3 janvier a suscité de vives réactions, bien au-delà du monde iranien et chiite, allant d’une ferme condamnation comme la Russie ou la Chine, à l’approbation, comme Israël, sur fond d’inquiétudes de la scène internationale quant à une escalade des tensions au Proche-orient. Au Sud du Caucase, aux portes du conflit potentiel, les réactions ont été pour le moins contrastées. Si l’Arménie, partenaire commercial de l’Iran, a réaffirmé ses liens (...)