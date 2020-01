L’Arménie appelle l’Iran et les Etats-Unis à une desescalade des tensions

Alors que des bruits de bottes se font entendre chez le voisin et partenaire iranien, après l’assassinat le 3 janvier à Bagdad par un drone américain commandité par D.Trump du très populaire general iranien Qassem Soleimani, auquel Téhéran a promis une riposte sur fond de manifestation massives de deuil des foules iraniennes, l’Arménie a tenté de jouer des bonnes relations qu’elle entretient tant avec les Etats-Unis qu’avec l’Iran, pour appeler ces deux pays à une désescalade des tensions. Dans le même temps, les autorités arméniennes tout en affichant leur neutralité dans ce conflit toujours plus menaçant entre l’Iran et les Etats-Unis, qui ont dépêché de nouvelles forces en Irak, ont présenté leurs condoléances à Téhéran pour la mort de cet officier emblématique de la montée en puissance stratégique de l’Iran dans la region à la tête de l’élite de l’armée iranienne, la Force Quds. Le ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue iranien Zohrab Mnatsakanian ont discuté de la crise au téléphone à l’initiative de la partie iranienne, comme l’a souligné le ministère arménien. “Au nom du gouvernement de l’Arménie, le ministre Mnatsakanian a exprimé ses condoléances au the gouvernement et au peuple d’Iran pour la mort du haut responsible iranien”, a indiqué le communiqué du ministère arménien, en ajoutant que Z.Mnatsakanian avait “souligné l’importance d’empêcher de tensions plus fortes et d’une désescalade de la situation par la voie pacifique.” “L’Iran est un pays ami et il en est de même pour les Etats-Unis”, devait declarer un peu plus tard dimanche 5 janvier le premier ministre Nikol Pachinian. “Dans cette situation, nous ne pouvons nous laisser entraîner dans quelque action dirigée contre l’Iran… ni dans des actions anti-américaines”. “Ainsi, notre message est que nos partenaires en Iran et aux Etats-Unis devraient éviter de prendre des mesures qui aggraveraient une situation déjà tendue dans notre région et dans les relations internationales”, a souligné N. Pachinian dans un message video en direct posté sur sa page Facebook durant une tournée dans la region du nord-est de l’Arménie dont il est originaire. Erevan avait été prompt à exprimer ses préoccupations concernant l’évolution de la situation, réagissant aussitôt après la frappe américaine qui causera la mort du general Soleimani et d’autres officiers iraniens et responsables de milices chiites irakiennes alliées de l’Iran, accusé par Washington d’avoir orchestré le siège de l’ambassade américaine à Bagdad. Mais contrairement à la Russie, son partenaire stratégique, l’Arménie a tenu à nuancé son propos et s’est gardée de condamner publiquement l’assassinat du general iranien. Une prudence qui s’explique par les craintes de Erevan de se voir entraîner dans un conflit direct, à ses portes, entre les Etats-Unis et l’Iran, dont la première incidence serait de condamner la frontière avec l’Iran qui reste, avec la Géorgie, la seule voie d’accès terrestre de l’Arménie au reste du monde. De hauts diplomates de l’Arménie ainsi que des responsables militaires arméniens ont inscrit la question à l’ordre du jour prioritaire de leurs discussions, lors de réunions d’urgence vendredi 3 janvier concernant les conséquences possible de la crise. N.Pachinian précisera qu’il avait chargé les instances compétentes de l’Etat arménien de “suivre de près l’évolution de la situation” et de prendre des mesures en consequence, sans donner plus de détails. L’Arménie est en droit de s’inquiéter des incidences de cette crise qui risque de l’enclaver davantage encore, alors que le blocus terrestre imposé depuis 1993 par la Turquie et l’Azerbaïdjan a souligné l’importance vitale de la frontière avec l’Iran. Au-delà des liens historiques entre les deux pays, l’Arménie, quel que soit son gouvernement, a cherché depuis son accession à l’indépendance en 1991 à developper pour cette raison ses relations avec Téhéran. N.Pachinian a suivi cette ligne même s’il s’est employé à resserrer ses liens avec les Etats-Unis. Il n’a eu de cesse de répéter que l’Arménie développerait sa cooperation avec l’Iran, en dépit des sanctions toujours plus sévères imposées à Téhéran par Washington depuis le retrait de D.Trump de l’accord nucléaire en mai 2018. Il l’avait montré en effectuant une visite officielle en août 2019 à Téhéran.