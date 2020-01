Un Azéri et 6 Turcs parmi les demandeurs d’asile en Arménie

Selon les chiffres fournis par les services de l’immigration d’Arménie, quelque 160 personnes demanderaient l’asile en Arménie dans les trois premiers trimestres de 2019. Parmi eux, un citoyen d’Azerbaïdjan, un des Etats-Unis, du Bangladesh, du Congo, de Jordanie, d’Ukraine, deux citoyens de Guinée et du Yémen, trois citoyens d’Afghanistan, d’Egypte, de Russie et de Géorgie, cinq citoyens du Pakistan, ainsi que six citoyens de Turquie et 14 d’Iran. Parmi les demandeurs d’asile, les plus nombreux sont originaires de Syrie (24 citoyens), de Cuba (25 citioyens) et d’Irak (67 citoyens). Les services arméniens de l’immigration ont classé ou suspendu 93 demandes ; 28 migrants n’ont ainsi pas été éligibles à l’asile politique, 57 se sont vu accorder un statut de réfugié, 70 autres ont été déboutés.