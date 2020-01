Le Premier ministre et son épouse ont assisté au concert du Nouvel An au théâtre national académique d’opéra et de ballet Alexandre Spendiarian

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et Mme Anna Hakobyan ont assisté à un concert du Nouvel An au théâtre national académique d’opéra et de ballet Alexandre Spendiarian. L’Orchestre symphonique d’État dirigé par Sergueï Smbatian, ainsi que des invités spéciaux se sont produits lors du concert.



Le concert était organisé par le Ministère de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports.