L’Eglise arménienne a célébré la Sainte Nativité le 6 janvier

Lundi 6 janvier le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine a célébré la Sainte Nativité (Noël arménien) dans la cathédrale Sourp Krikor Loussavoritch à Erévan. Le Premier ministre Nikol Pachinian, le Président du Parlement Ararat Mirzoyan, le Président de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmasyan, des ministres et personnalités politiques assistaient à la messe de la Sainte Nativité. La cérémonie religieuse dont la bénédiction de l’eau, était diffusée sur de nombreux médias et télévisions d’Arménie et fut suivie en direct tant en Arménie, en Artsakh qu’en diaspora. La veille au soir toutes les églises arméniennes avaient procédé à la cérémonie du « Djrakalouys ».

Krikor Amirzayan