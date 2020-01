Le Président syrien Bachar el-Assad a félicité les Arméniens à l’occasion du Noël arménien

Le ministre syrien des Affaires présidentielles, Mansour Azzam a rendu visite le 6 janvier au Primat de l’Eglise arménienne du diocèse de Damas, au siège de l’église arménienne. Il y a rencontré l’archevêque Armash Nalbandian pour lui transmettre les félicitations du Président syrien Bachar el-Assad à l’occasion du Noël arménien (Sainte Nativité). De son côté Armash Nalbandian a déclaré « apprécier le geste de Bachar el-Assad » et « prier pour que Dieu protège la Syrie, son peuple et son armée et bénisse el-Assad ».

Krikor Amirzayan