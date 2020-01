Sortie en poche du polar Avalanche Hôtel, de Niko Tackian

Avalanche Hôtel de Niko Tackian : le thriller glacé qui nous emmène dans les méandres de la mémoire est désormais disponible en version poche.

Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à l’Avalanche Hôtel, sublime palace niché dans les Alpes suisses. Une jeune cliente a disparu, Joshua enquête, persuadé que quelque chose d’étrange se déroule dans cet univers cotonneux. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu’il perd connaissance… Puis revient à lui dans une chambre d’hôpital. Pris dans une avalanche, il est resté deux jours dans le coma. Et surprise : nous ne sommes pas en 1980 mais en 2018 ! Joshua n’est pas agent de sécurité, il est policier, et l’Avalanche Hôtel n’est plus qu’une carcasse vide depuis bien longtemps, chargé d’une aura de mystère. Tout cela n’était qu’un rêve dû au coma... Un rêve, vraiment ?

Avalanche Hôtel est un thriller brillant qui tient en haleine jusqu’à la dernière page grâce à son intrigue doublée d’une interrogation qui ne se referme pas avec le livre : qu’est-ce qui façonne notre mémoire ?

L’auteur nous expliquait lors de la sortie de l’ouvrage chez Calmann-Lévy, l’année dernière : « Ce qui m’intéressait, c’était de pouvoir introduire le thème du fonctionnement de la mémoire à partir d’un lieu. La mémoire autobiographique est presque la plus évidente - ce sont les souvenirs que notre cortex stocke mais que finalement nous transformons, des souvenirs qui nous façonnent et que nous tenons pour vrais, bien qu’en les confrontant à ceux de nos proches, la réalité peut être différente. Et aussi, sujet qui reste particulièrement cher en tant qu’Arménien : la mémoire généalogique. Est-ce que notre ADN enregistre la mémoire des nôtres ? Comment ? Qu’est-ce qui finalement se transmet, d’une génération à l’autre ? ».

Le polar a fait partie de la sélection du Prix des lecteurs 2020, et a reçu les Prix de la ligue Imaginaire Cultura au salon Lisle Noir et Thrillers Gujan-Mestras.