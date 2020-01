Marche pour Sarah Halimi

Ce dimanche 5 janvier, plusieurs rassemblements avaient lieu en France pour manifester contre le traitement judiciaire de l’affaire Halimi et dénoncer la décision de la Cour d’Appel de Paris du 19 décembre dernier.

Cette dernière avait jugé pénalement irresponsable Kobili Traoré sous l’emprise de substances illicites (consommation de cannabis) au moment des faits, altérant le discernement de l’agresseur.



Kobili Traoré, alors âgé de 27 ans lors des faits, avait sauvagement assassiné Sarah Halimi en criant « Hallahu akbar » et avait défenestré sa victime sexagénaire du haut de son balcon situé au 3e étage situé dans un HLM du XIe arrondissement de Paris dans la nuit du 3 au 4 avril 2017. Les avocats de la victime se sont pourvus en cassation. La famille et les associations juives signalent le caractère antisémite du meurtre.



GRAND RASSEMBLEMENT A MARSEILLE

Seconde ville de France, la cité phocéenne a répondu présente à l’appel des représentants de la communauté juive pour dénoncer cette injustice et inacceptable décision, selon Bruno Benjamin, président du CRIF Marseille Provence.

A l’appel du CRIF, du Fonds social juif unifié et diverses associations, plus d’un millier de personnes s’étaient rassemblés devant la préfecture de région pour entamer une marche de protestation en direction du tribunal de Grand Instance.

Beaucoup d’anonymes de différentes origines et également un aréopage de personnalités politiques étaient présents pour saluer la mémoire de Sarah Halimi.

« JUSTICE POUR SARAH HALIMI »

En tête du cortège, aux côtés de Bruno Benjamin et Raymond Arouch, directeur du centre Fleg, Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, côtoyait ses principaux adversaires à l’élection de la mairie de Marseille.

Bruno Gilles, Yvon Berland (LREM), Stéphane Ravier (RN), entre autres avait fait le déplacement. Renaud Muselier, président de la Région Sud, Ani Stepanow, présidente du CCAF région Sud, Henri Jibrayel, conseiller départemental, Mohamed Laqhila, député (MoDem), étaient présents comme Avy Marciano, l’acteur vedette de « Plus belle la vie » qui incarne Sacha Malkavian dans la série à succès.



Après avoir quitté la place de la préfecture, le long cortège a emprunté la rue Armény pour arriver devant le tribunal d’instance pour les traditionnels discours.

Sur le parcours les manifestants scandaient « Pour Sarah, où est la justice ? », « Pas de Droits sans justice ».

Sous le choc et l’émotion de la décision de la justice, la communauté juive exprimait sa colère.



Sur les marches du tribunal Bruno Benjamin a remercié le public nombreux en déclarant : « Je suis fier des juifs de Marseille et fier aussi de tous les autres citoyens venus en solidarité pour la famille Halimi. Nous sommes tous marseillais, Marseille est un exemple dans l’union ».

Dans un récit glaçant, le président du CRIF a décrit la sauvagerie du meurtrier qui durant plus de vingt minutes a frappé sa victime à coups de pieds et coup de poing avant de la défenestrer depuis son balcon.

Sans haine ni volonté de stigmatisation, Bruno Benjamin a rappelé que l’agresseur avait précédemment était condamné à 22 reprises par la justice.

« La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage les persécuteurs, jamais le persécuté.J’ai juré de ne jamais me taire quand les êtres humains endurent la souffrance et l’humiliation ». Cette citation d’Elie Wiesel, prix Nobel de la Paix, je l’ai fait mienne, je l’ai fait vôtre » a déclaré Bruno Benjamin.

Le président du CRIF a affirmé travailler avec un groupement d’avocats pour faire établir une proposition de loi portée par les députés pour modifier l’article 122 du Code pénal qui est « un permis de tuer » selon Bruno Benjamin.

« ON NE LÂCHERA RIEN »

Afin d’établir la vérité et la justice Bruno Benjamin a déclaré vouloir un procès aux assises arguant que les valeurs morales de notre démocratie sont la justice et l’équité.

Alain Sarkissian