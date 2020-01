L’Arménie est en passe de devenir le champion de la croissance en Europe

L’économie arménienne entre en 2020 dans une position solide, avec un système financier stable, des cotes de crédit améliorées, une augmentation des réserves de change et des recettes budgétaires plus élevées. Les niveaux de croissance sont sains et devraient être actuellement les plus élevés des pays émergents d’Europe.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie du pays améliore ses tampons extérieurs et budgétaires tandis que la dette publique continue de décliner. Associées à un environnement macroéconomique stable, les perspectives favorables offrent une opportunité d’accélérer les efforts du gouvernement arménien pour soutenir une croissance plus équilibrée, durable et inclusive.

« Le résultat budgétaire de 2019 a surperformé le budget, reflétant à la fois des revenus plus élevés que prévu et des dépenses en capital plus faibles que prévu », a déclaré le directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa. Il note cependant que malgré la surperformance budgétaire, la dynamique de réforme du gouvernement « devrait être maintenue pour améliorer la mobilisation des recettes, notamment en achevant les réformes de la fiscalité foncière et en renforçant encore l’administration des recettes ».

La déclaration de M. Furusawa intervient alors que le FMI procédait au premier examen d’un programme d’arrangements de confirmation de 240 millions de dollars américains pour l’Arménie, par mesure de précaution contre les chocs économiques imprévus qui pourraient entraîner un besoin de balance des paiements.

Les dernières perspectives économiques mondiales de l’organisation s’attendent à ce que l’Arménie soit en tête de l’Europe émergente en termes de croissance annuelle du PIB en 2019, à 6,5%. Alors que la croissance devrait ralentir à 4,9% en 2020, elle restera stable à 4,5% au cours des quatre prochaines années.

Une récente projection publiée par la Banque centrale d’Arménie est encore plus optimiste : conformément aux prévisions révisées du gouvernement arménien, le gouverneur Artur Javadyan a déclaré qu’il s’attendrait à ce que la croissance du PIB atteigne 7,3 à 7,4% cette année.

« L’un des facteurs clés de la croissance économique est de maintenir et de renforcer la stabilité macroéconomique, ainsi que la faible inflation, la stabilité financière et la baisse de la dette publique », a déclaré M. Javadyan lors d’une session du gouvernement arménien le 26 décembre.

L’Arménie a également reçu une forte impulsion des marchés internationaux après que les trois principales agences de notation (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings) ont amélioré les notes de crédit du pays plus tôt cette année.

Dans le même temps, l’expansion de l’économie du pays reste tirée par la consommation privée, qui n’est peut-être pas entièrement heureuse, car c’est l’investissement qui est « la pierre angulaire » de la croissance future.

« Le défi reste donc de savoir comment générer une croissance durable et à long terme, tirée par l’investissement et les exportations, plutôt que par la consommation », a-t-il déclaré à Azatutyun dans une interview en novembre.

Dans ses prévisions actualisées, le FMI prévoit que les investissements en Arménie passeront de 24,1% du PIB du pays à 25,3% au cours des quatre prochaines années, tandis que les investissements étrangers directs devraient augmenter progressivement pour atteindre 440 millions de dollars d’ici 2024.

Dominik Istrate

https://emerging-europe.com/news/armenia-on-course-to-become-emerging-europes-growth-champion/?fbclid=IwAR3UUK4xbeIk80I6dQDYCp2DFTKvPFtRt73oWmZ7OpEu5afD_MrGh99c6Hw