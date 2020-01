Revue de la presse azerbaïdjanaise - 30 décembre 2019

Politique intérieure

• Contact.az - Le blogueur Mehman Huseynov a été détenu et frappé par des policiers le soir du 27 décembre après qu’il a protesté devant le ministère de l’Intérieur contre l’arrestation du rappeur Parviz Gouluzadeh. https://bit.ly/2SzRY3I Le ministère de l’Intérieur a, pour sa part, confirmé la détention provisoire du blogueur pour « avoir manifesté sans autorisation et avoir troublé la tranquillité de citoyens ». Le Représentant spécial de l’OSCE pour la liberté des médias, Harlem Désir a écrit son compte Twitter : “I am concerned about reports of last night’s detention and beating by police of the well-known blogger Mehman Huseynov in Baku. I call on the authorities to conduct a swift and thorough investigation into this matter, and bring those responsible to justice”. https://bit.ly/367n7iY Human Rights House Foundation (Norvège), le Conseil national des forces démocratiques et le Centre national de veille de prisonniers politiques ont condamné les mauvais traitements infligés au blogueur. https://bit.ly/2Q9g5ov, https://bit.ly/2FazmiN

• Contact.az - Le ministère de l’Intérieur et le Bureau du Procureur général ont démenti les allégations d’une attaque délibérée contre le défenseur des droits de l’Homme Ogtay Gulaliyev le 29 octobre à Bakou. https://bit.ly/37lNcep

• Contact.az - Le président du parti REAL a déclaré qu’il pouvait reconsidérer la participation du parti aux élections législatives anticipées (9 février 2020) si les autorités refusent d’enregistrer la plupart de candidats de REAL. https://bit.ly/2F155TP

• AzerPress - Selon la commission électorale centrale, 1808 candidatures dont 1 447 sans affiliation à un parti ont été soumises aux élections législatives.

• Contact.az - Le Parti du Nouvel Azerbaïdjan (PNA) a rendu publique sa liste de candidats aux élections législatives. Selon l’auteur, sur 123 anciens députés du PNA, 18 ne sont pas inclus dans cette liste. https://bit.ly/2szRQqi

• Azertaj - Le Président Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont visité la station de ski « Shahdagh » à Goussar (200 km au nord de Bakou). https://bit.ly/2Q97MZD, https://bit.ly/2MGx0fP AzerEnergy’s newly renovated “Mushfig” and “Zabrat” substations launched in Baku by President Aliyev. https://bit.ly/2MDyxDo

• Azerbaycan24.com - Le Président Aliyev a présenté ses condoléances à son homologue kazakhstanais suite à un crash d’un avion de ligne à Almaty. https://bit.ly/2SDUNky

• Azertaj - “Azerbaijan`s defense minister attends opening of new facilities in military units”. https://bit.ly/2sAjtQf

Politique étrangère

• Haqqin.az - « Le nouvel accord de partenariat stratégique avec l’UE doit répondre aux intérêts de l’Azerbaïdjan, les négociations se poursuivront avec la nouvelle direction de la Commission européenne » a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans une interview consacrée au bilan de l’année 2019. https://haqqin.az/news/166445

Haut-Karabakh

• Haqqin.az - « Cette année, il n’a pas été possible de réaliser des progrès concrets dans le processus de négociation pour résoudre le conflit », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères. https://bit.ly/2tgoHjW, https://bit.ly/39lAZIp

Economie

• Azvision.az - “Over January-November, 2019, Azerkosmos OJSC delivered services (satellite and telecom services) worth $41 million to 26 countries. Azerkosmos` revenues from export of services for the reported term made up 89% of its total revenues. In November 2019, Azerkosmos exported services for $3.1 million. The leading countries that use resources of Azеrkosmos are France, the US, Malaysia, the UK and the UAE”. https://bit.ly/2ZBQRlI

• Azertaj - Par décret présidentiel, trois millions de manats ont été débloqués à la conception d’un projet de ligne ferroviaire Khoudat-Shahdagh. https://bit.ly/37lLZ6M

• Haqqin.az - Selon la Banque centrale d’Azerbaïdjan, la réserve de devises étrangères a atteint de 50,9 milliards de dollar, soit une hausse de 13,7% depuis l’année 2019. https://bit.ly/39nDiuD

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,9035 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France