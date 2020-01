Radio A Valence a présenté ses vœux

Dimanche 5 janvier 2020 en fin de soirée à la Maison de la Culture Arménienne de Valence, Radio A la station arménienne de Valence qui émet 24h/24 sur 97,8FM (et sur le net www.radioa.net) présentait ses vœux du Nouvel An pour l’année 2020. En présence d’un nombreux public -dont des élus et des personnalités- David Jinbachian vice-président de Radio A a remercié ses collaborateurs et les invités.

Parmi ces derniers Nicolas Daragon maire de Valence, Marlène Mourier maire de Bourg-Lès-Valence, de nombreux élus, les représentants religieux des églises arméniennes de Valence avec le Vartabed Krikor Mikayelian (église catholique arménienne de Valence) le pasteur Luder Nassanian (église Maranatha) et le pasteur Elie Jalouf (église évangélique arménienne de Valence) et de nombreux responsables d’associations arméniennes dont les co-présidents du C24, Georges Rastklan, Georges Ishacian et Krikor Amirzayan.

David Jinbachian en français a tout d’abord présenté les membres de la station de radio arménienne, dont Simon Hamamjian le nouveau président et l’ex-président Raffi Stepanian, Marina B. Gozukuchukian, Caroline iskanderian, Sima bedrossian, Georges Avedian, Susanna Pahlevanyan et Jirayr Koressian et Chaké Topalian. Cette dernière en arménien a présenté la vie de Radio A avec ses réussites et son rôle important au sein de la communauté arménienne de Valence ainsi que la transmission de l’arménité.

Le public fut ensuite invité à déguster des spécialités arméniennes autour de quelques verres.

Krikor Amirzayan texte et reportage-photos à Valence