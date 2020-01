Bilan 2019 : « L’opposition a pu faire entendre sa voix, mais elle est souvent restée ignorée »

2019 a été une année de changements politiques qui ont vu des processus positifs et négatifs dans le travail des autorités législatives, a commené un député de l’opposition du parti Arménie Prospère, résumant les développements politiques et parlementaires de l’année dernière.

« L’opposition a pu faire entendre sa voix, mais elle est souvent restée ignorée », a déclaré Arman Abovyan à Tert.am.

Selon lui, de nombreuses propositions de la minorité parlementaire n’ont pas été correctement considérées, et peu ont été approuvées ultérieurement. « Arménie Prospère a proposé 91 initiatives, dont 15 sont actuellement en cours de discussion, mais sur l’ensemble des propositions que nous avons soumises, seules neuf ont été réellement adoptées », a-t-il résumé.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les autorités ne soutiennent pas les programmes et les propositions de l’opposition, Abovyan a donné sa propre idée. "Pour chaque proposition non adoptée, les autorités disent que ce n’est pas le moment. Mais ce n’est pas une justification. Je m’abstiendrai de discuter de la conduite des autorités sur leurs propres erreurs, mais pour promouvoir des changements positifs, il est évidemment important d’écouter et de percevoir les opposants », a avancé le député.

Comme évolution positive, il a souligné l’absence de répliques politiques à grande échelle dans la « fragile période post-révolutionnaire ». Admettant que l’année a néanmoins apporté certains changements, Abovyan a souligné qu’il ne voyait aucune réforme historique dans le domaine économique (pour atteindre les objectifs du concept de révolution économique mise en avant par les autorités, ce qui aiderait concrètement l’ensemble de la population). Abovyan a rapporté qu’il n’entendait souvent que des déclarations de façade « de haut vol », mais que très peu de réformes du programme de la révolution économique avait était mis en place dans les faits.

Interrogé sur les changements attendus au Parlement, le député a rétorqué qu’il espérait une attitude plus compréhensive : ″Critiquer pour uniquement critique n’est pas efficace. Et percevoir la critique comme une critique pure n’est pas non plus efficace de la part des autorités ".