Nikol Pachinian a réalisé l’ascension du mont Artanich (2 460m) en Arménie pour la paix et la stabilité dans la région

Hier le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a pris part à l’ascension du mont Artanich dont le sommet est à 2 460 mètres près du lac Sevan, avec un groupe de grimpeurs qui ont vaincu son sommet. Nikol Pachinian a dédié cette ascension à la paix et la stabilité dans la région. A l’agence Armenpress il a déclaré « je désire communiquer d’ici mon message au président iranien Hassan Rohani que j’ai eu l’occasion de rencontrer à Erévan en octobre dernier, je désire également transmettre mon message au président des Etats-Unis, Donald Trump, que j’ai rencontré en septembre à New York. Je suis convaincu que les deux leaders feront preuve de leur intelligence et ne laisseront pas la situation de détériorer. Tous nos services doivent s’investir pour le respect mutuel entre nos pays, l’esprit de paix et de la stabilité. Je suis heureux que tous les participants de cette ascension sont unanimement animés par cette pensée et notre ascension du mont Artanich était dédié à cela ».

Krikor Amirzayan