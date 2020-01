Nikol Pachinian affirme que l’Arménie, amie de l’Iran et des Etats-Unis restera en dehors des opérations anti-iraniennes

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a informé sur sa page facebook que les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Iran ont eu une conversation téléphonique pour évoquer la situation dans la région après la disparition du général iranien Soleimani tué vendredi matin à Bagdad par un drone américain sur ordre de Donald Trump.

Nikol Pachinian écrit « les ministres ont examiné la situation crée dans la région et le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a fait part de ses condoléances au gouvernement et au peuple d’Iran au sujet des pertes humaines liées à la situation. Vous savez que l’Iran est pour nous un pays ami, les Etats-Unis est également un pays ami, et dans cette situation, nous ne pouvons évidemment pas nous engouffrer dans les opérations anti-iraniennes. Et notre message est que l’Iran et les Etats-Unis nos partenaires amis évitent des pas tels qui enveniment la situation tendue dans notre région ainsi que les relations internationales ».

Krikor Amirzayan