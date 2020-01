Après Erévan, Stepanakert fait par de son inquiétude après la disparition du général iranien Soleimani à Bagdad tué sur ordre du président américain

Après Erévan c’est au tour de Stepanakert de réagir sur les évènements de Bagdad avec l’attentat contre le général iranien Soleimani tué sur ordre du président américain Donald Trump.

Le ministère des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh (anciennement Haut Karabagh) dans un communiqué fait part de sa préoccupation après ces évènements survenus en Irak.

« Stepanakert fait part de sa préoccupation au sujet des derniers développements de la situation au Proche orient, plus particulièrement aux évènements de Bagdad. Nous espérons que le climat de tension ira en s’apaisant avec uniquement par des méthodes pacifiques qui assureront la stabilité et la sécurité de la région. Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh suit la situation et est en lien permanent avec son homologue d’Arménie » écrit le communique du ministère des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan