Dîner de fête pour le Noël arménien

L’Espace Tino Rossi, aux Pennes-Mirabeau, était le lieu par excellence pour célébrer le Noël Arménien. Parole du petit papa Noël !

L’événement organisé au profit des enfants d’Arstakh, par Ani Stepanow, présidente du CCAF région Sud et présidente de l’Association Culturelle Arménienne 13, et ses nombreux bénévoles , a rassemblé près de 300 personnes ce samedi 4 janvier.

Fidèle à la tradition, c’est avec la hotte pleine de surprises et de cadeaux que s’est déroulée la chaleureuse soirée orchestrée par Frank Ohanessian, le maître de cérémonie.



LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES

Sollicitées dans leurs circonscriptions avec des agendas chargés, plusieurs personnalités politiques étaient malgré tout présentes et marquaient ainsi leur soutien à l’Arménie et bien entendu à l’Artsakh.

Ces femmes et ces hommes, depuis toujours, élus de la République, portent et soutiennent avec détermination la cause arménienne dans les hémicycles en France.

Leurs voyages en Arménie et en Artsakh se comptent par plusieurs dizaines.

Ils et elles sont les grandes et belles voix de la République, qu’ils en soient remerciés.



Au premier rang de ces personnalités se trouvaient Mohamed Laqhila ( MoDem), député des Bouches du Rhône et candidat à l’élection à la mairie d’Aix-en-Provence, Michel Amiel ( LaREM), sénateur, François Rochebloine, ancien député, rapporteur de la loi relative à la reconnaissance du génocide des Arméniens, coprésident du Cercle d’amitié France - Arstakh, Emmanuel Mandon, conseiller régional Région Auvergne Rhône Alpes, Monique Slissa, maire des Pennes-Mirabeau, Richard Maillé, ancien député, maire de Bouc-Bel-Air, conseiller départemental, Henri Jibrayel, ancien député, conseiller départemental et Patricia Aharonian, conseillère municipale à Marseille.

En solidarité avec la communauté arménienne, Raymond Arouch, membre du bureau du Crif Marseille Provence et président du Centre Edmond Fleg, représentait la communauté juive de la région Provence.

Sa présence forte marquait la volonté des deux communautés de travailler ensemble sur des projets communs afin de préserver le devoir de mémoire et de lutter contre les négationnistes des génocides Juif et arménien.

Des axes de travail sont déjà définis et les idées sont multiples.



LES CHARTES D’AMITIÉ

Monique Slissa, maire des Pennes Mirabeau, première ville en France à avoir signée une charte d’amitié avec l’Arstakh, a renouvelé son soutien au peuple Artsakhiote et à l’Arménie. Elle a dénoncé comme tous ses collègues, l’annulation par les tribunaux français des chartes signées entres des villes et communes françaises et arstakhiotes.



Ani Stepanow a remercié l’assistance ainsi que les nombreux élus présents. Elle a lu une lettre d’ Hovhannès Guevorkian, représentant de l’Arstakh en France.

Ce dernier retenu à Paris a exprimé sa reconnaissance à François Rochebloine qui a initié le Cercle d’amitié France Artsakh, et qui est à l’origine de ce combat politique.

Il a rendu également hommage au sénateur Michel Amiel et au député Guy Tessier pour leur engagement sans faille.

M. Guevorkian a remercié les 60 membres de ce Cercle, issus de toutes les sensibilités politiques.



« C’EST UNE DÉMOCRATIE »

Mohamed Laqhila a rendu compte en diffusant une vidéo de son voyage à l’automne dernier en Arstakh avec une délégation de parlementaires français ( MoDem, PCF, La REM, LR et du Centre ).

Avec force le député a mis la lumière sur le caractère « démocratique » de l’Arstakh qui est doté d’un parlement, d’institutions, d’un président et qui se prépare et organise prochainement une élection présidentielle.



« LA PREMIÈRE PIERRE »

Figure de la cause arménienne, infatigable rapporteur et ardent défenseur de la mémoire arménienne, François Rochebloine, venu spécialement de Saint-Chamond pour l’occasion, a déclaré être fier d’être « black- listé » par Bakou, comme d’autres parlementaires français qui ont pris des positions en faveur des Arméniens du Haut Kharabagh.

François Rochebloine a également annoncé l’inauguration du Centre de la Francophonie le 3 septembre 2020, date du 19e anniversaire de l’indépendante de l’Arstakh.

C’est en 2013 que la première pierre à été déposée symboliquement.

Longuement applaudi par le public, les élus ont partagé le dîner servi dans une ambiance amicale et festive.



ARAXE CHAVIRE LA SCÈNE

La scène s’est enflammée grâce à la magie offerte par la troupe de danse Araxe de la JAF, qui était venue présenter plusieurs chorégraphies rythmées et colorées.

Le ton était donné, la fête pouvait commencer.

Devenu un véritable dancefloor, l’Espace Tino Rossi vibrait sous le violon incandescent du virtuose Fabrice Bouzoukian.

Sur la scène le DJ Rudy Zepetian mixait les tubes pour le plus grand plaisir des danseurs la fièvre au corps, ce samedi soir pour célébrer le Noël Arménien dans la joie et la solidarité.

Alain Sarkissian