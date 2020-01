[COLLECTE DE NOËL]

Solidarité Anjou-Arménie lance sa première collecte de Noël !

Quand dans certaines familles des enfants vivent dans l’opulence et profitent d’un Noël consumériste, qui ne les satisfait déjà plus en cadeaux, dans d’autres familles, la situation est tout autre. En effet, en Arménie, certains enfants se trouvent dans une véritable précarité. Ces derniers ne profitent ni de la chaleur de Noël, ni même de conditions de vie décentes. Contraints d’endurer le rude climat hivernal du pays, et n’ayant même pas de quoi se vêtir en conséquence, ils trouvent toujours, et malgré tout, le moyen de se sentir satisfait, même quand la vie ne leur sourit pas.

Alors cette année, pour ce Noël, faisons en sorte que la vie sourisse à ces enfants. Faisons en sorte que ces enfants bénéficient de conditions de vie meilleurs, qu’ils aient de quoi s’habiller convenablement et, pourquoi pas, quelques jouets pour s’amuser, comme le désir tout enfant. Faisons en sorte de leur donner le droit de vivre ce que nous, nous avons vécu dans notre enfance, ou ce que nous n’avons pu vivre.

Le Noël au sein de l’Eglise apostolique arménienne est célébré le 6 janvier, conformément aux premières traditions chrétiennes et à la fête de l’Épiphanie (la révélation du Christ aux Rois mages).

La collecte se déroule au local de l’Alvarium, 31 rue du Cornet à Angers. Si vous n’avez pas de vêtements pour enfants, mais que vous en avez pour adolescents, nous les prendrons aussi.

Ceux qui ne peuvent se déplacer peuvent toujours participer à notre cagnotte de Noël !

https://www.leetchi.com/c/cagnotte-de-noel-en-faveur-des-enfants-precaires-darmenie?fbclid=IwAR24zfc46IIKjFVySi1VD-Vr-V-dIJ9aTyAMiraFgt2ZbIMN_01yRxUqEVk

Cette dernière sera dépensée à cet effet.

Contacts : 0783323839

E-mail : arman.hayastan@free.fr