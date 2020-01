Noël - Le message de Son Eminence Mgr Vahan HOVHANESSIAN

Chers amis, chers fidèles

À l’occasion du Nouvel An, de Noël et de la naissance du Saint-Enfant dans la grotte, j’ai le plaisir de transmettre mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux aux chrétiens du monde entier et en particulier à la communauté arménienne de France.

Par sa naissance, le Christ a apporté avec lui la lumière divine et céleste de paix, d’harmonie et d’amour dans les ténèbres de ce monde infesté de guerres, de haine, d’égoïsme et d’hypocrisie, mettant ces attributs divins à la disposition de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et confessent à notre Seigneur et Sauveur.

Félicitations à mes chers frères, aux distingués archevêques et évêques de l’église catholique en France, aux archevêques de l’église arménienne catholique, syriaque et copte orthodoxe et aux pasteurs des églises protestantes, et en particulier à ceux qui ont déjà envoyé leurs salutations fraternelles en cette sainte occasion. Il en va de même pour les membres de notre conseil diocésain et des conseils paroissiaux en France ainsi que pour tous les membres du clergé, les prêtres, les diacres et les fils et les filles, les bienheureux bénis de notre diocèse.

Cette année, nous anticipons l’arrivée des jours de fête avec un cœur rempli de tristesse et d’inquiétude pour nos frères et sœurs au Moyen-Orient, en particulier en Syrie et en Irak. Nous devons continuer nos prières pour que Dieu leur ôte l’injustice et la tyrannie et les bénisse d’une vie paisible remplie de joie et de foi.

Nous continuons nos prières pour notre peuple à travers le monde et en particulier en Arménie et au Karabakh, pour le Saint Siège de Saint Etchmiadzin et pour le Catholicos de Tous les Arméniens Karekin II, ainsi que pour les hiérarchies et clergé arméniens. Prière spéciale pour la République d’Arménie et ses forces armées. Que le Seigneur bénisse notre peuple de son amour et de sa paix.

Enfin, alors que nous nous remémorons l’année 2019, nous sommes conscients des âmes de nos proches qui nous ont quittés au cours de l’année, en particulier les martyrs. Que le Seigneur leur accorde la joie éternelle et réconforte leurs proches.

Que la paix du Christ règne sur le monde qui a désespérément besoin de son amour et de sa grâce.

Bonne année et Joyeux Noël.

Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat

Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի պատգամը Նոր տարուան առիթով

Սիրելի Հաւատացեալ ժողովուրդ եւ Բարեկամներ

Ամանորի եւ գալիք Սուրբ Ծննդեան և Աստուածայայտնութեան տօներու առիթով, ես ուրախութեամբ կը փոխանցեմ իմ անկեղծ շնորհաւորանքներն ու բարեմաղթանքները Աշխարհատարած Քրիստոնէայ հաւատացեաներուն և մասնաւորապէս Ֆրանսայի հայ համայնքին :

Իր ծնունդով Մեր Տէրն ու Փրկիչը Յիսուս Քրիստոս իր հետ բերաւ խաղաղութեան, ներդաշնակութեան և սիրոյ Աստուածային և երկնային լոյսը՝ խաւարին մեջ ապրող մեր աշխարհին, որ վարակուած է պատերազմներով, ատելութեամբ, եսասիրութեամբ և կեղծաւորությամբ ՝ դնելով Աստվաուային վերոյիշեալ հատկանիշները մատչելի բոլոր անոնց, որոնք կը հաւատան Յիսուս Քրիստոսին և կը խոստուանին մեր Տիրոջն ու Փրկչին :

Այս առիթով կը շնորհաւորեմ իմ սիրելի եղբայրներուն, Ֆրանսայի կաթողիկէ եկեղեցւոյ վաստակաշնորհ արքեպիսկոպոսներուն և եպիսկոպոսներուն, Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ մեր սիրելի Գերապայծառ Եղիայ Եպս. Եղիայեանին, իր վարդապետներուն եւ հաւատացեալ ժողովուրդին, Ասորի, Ղպտի, Յոյն եւ Ռուս Ուղղափառ եկեղեցիներու արքեպիսկոպոսներուն ինչպէս նաեւ Բողոքական եկեղեցիներու հովիւներուն, և բոլոր անոնց որոնք արդէն ուղարկած են իրենց սիրալիր ողջոյնները այս ուրախ առիթով :

Երախտագիտութեամբ կը շնորհաւորեմ Ֆրանսիայի մեր թեմէն ներս ծառայող հոգևորական եղբայրներուս, Վարդապետ եւ Քահանայ հայրերուն՛ թեմական խորհրդի անդամներուն, ծխական խորհուրդներուն, ինչպես նաև ծուխերու սարկավագներուն, դպրաց դասի անդամներուն, մեր թեմի տիկնանց միութեան անդամներուն եւ Եկեղեցասէր Երիտասարդաց հաւատացեալ որդիներուն ու դուստրերուն : Օրհնութեամբ կ՚արձագանքեմ Պողոս առաքյալի խոսքերը Կորնթացիներուն համար : « Ձեզի համար ամէն ատեն շնորհակալ կ՚ըլլամ իմ Աստուծմէս » (1:4) :

Կանգնած 2019-ի ավարտական շեմին, անհամբեր սպասելով նոր տարուայ ժամանումին որպէս Աստուածատուր նոր պարգեւ, մենք մտահոք ենք մեր Մերձաւոր Արևելքի, հատկապես Արձախի սահմաններուն վրայ ծառայող թեր բանակի հերոսներուն՛ եւ Սուրիայի և Իրաքի մէջ բնակող մեր եղբայրներուն և քոյրերուն մասին : Այս օրհնեալ օրերուն մեր պարտականութիւնն է շարունակել մեր աղօթքները, որ Աստուած հեռացնէ անոնցմէ անարդարութիւնն ու բռնակալութիւնը և օրհնէ անոնց իր խաղաղութեամբ :

Մենք կը շարունակենք մեր աղօթքները ամբողջ աշխարհի համար և մասնաւորապես Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ սփիւռքի մեր ժողովրդի եւ պետութեանց համար։ Յատուկ աղօթքներ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցիին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և Ամենայն հայոց կաթողիկոս՝ Գարեգին Բ-ի համար : Առ Աստուած կ՚աղօթենք Հայաստանի եւ Ֆրանսայի Հանրապետութիւններուն եւ անոնց զինուած ուժերու համար : Թող Տերը օրհնի մեր ժողովրդին իր սիրով և խաղաղութեամբ :

Վերջապես, 2019-ի վերջին, մենք կը յիշենք մանաւանդ մեր սիրելիներէն անոնց որոնք տարուայ ընթացքին հրաժարեցան այս աշխարհէն, մասնաւորապես Արձախի մեր նահատակներուն : Թող Տէրը անոնց պարգեւէ իր խոստացած հավերժական ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը եւ մխիթարէ անոնց սիրելիներուն :

Թող Քրիստոսի խաղաղութիւնը տիրէ ամբողջ աշխարհի մէջ, որուն կառիքն ունինք մանաւանդ մեր աշխարհի մէջ այսօր :

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ :

+Վահան Եպս. Յովհաննէսեան,

Առաջնորդ Ֆրանսահայոց Թեմի