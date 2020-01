Voeux de l’Amicale des Arméniens de Toulouse

Chers amis, Chers sympathisants,

Bonjour ou plutôt… Barév !

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées ainsi que le Club des Jeunes et bénévoles de tous les instants, vous adressent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente année 2020 en espérant qu’elle soit riche en réussites et en succès dans vos projets tant professionnels que personnels, qu’elle soit source de joies et de bonheur et puisse respirer la santé pour vous et vos proches.

Après la célébration de la Sainte nativité selon le calendrier grégorien, le 25 décembre dernier, les arméniens du monde entier s’apprêtent à célébrer à leur tour la Sainte nativité selon le calendrier de l’église apostolique arménienne, le 6 janvier, le jour de l’Epiphanie. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et vous souhaitons à vous tous : un très Joyeux Noël / Sourp Tznount !!!

Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche 12 janvier, dès 10h30, à l’espace paroissial de Borderouge (chapelle de l’école Sainte Germaine - 13, chemin de Borderouge), pour célébrer une messe à l’occasion du Noël arménien, par le Père Dertad Bazikyan, qui sera poursuivie, comme à l’accoutumée, par un repas arménien et une après-midi consacrée à l’arbre de Noël des enfants ainsi que les spectacles des écoliers et de nos danseurs de tous âges. Vous trouverez tous les détails ci-dessous et sur notre site internet.

L’ensemble des membres du Conseil d’administration de notre Amicale et son Club des Jeunes vous souhaitent à nouveau une excellente année et un Joyeux Noël arménien !!

Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ և Ամանոր !!

« Kristos tsnav yev haytnétsav. Orhnial e tsnounde Kristosi. Tsézi mézi médz avédis »

Christ est né et s’est manifesté. Béni soit la naissance du Christ. Grande nouvelle pour vous et nous

Amicalement,

Les membres actifs de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées