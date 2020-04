Le comité du cadastre d’État d’Arménie coopère avec la Banque asiatique de développement

Le chef du Comité du cadastre d’État d’Arménie Suren Tovmasyan a rencontré Maria Ankor, spécialiste de l’urbanisme au bureau de la Banque asiatique de développement (BAD) en Arménie.

Selon le service de presse du Comité du cadastre, Suren Tovmasyan a évoqué les programmes actuellement mis en œuvre ainsi que les accords de coopération conclus précédemment avec divers pays et organisations internationales.

Le chef du comité a noté l’importance de discussions conjointes sur les programmes nouveaux et en cours et les perspectives d’interaction possible avec la BAD.

Les interlocuteurs ont décrit un cadre préliminaire de questions qui pourraient être d’intérêt mutuel.

La BAD travaille avec le gouvernement arménien depuis 2005 et a accordé 31 prêts totalisant 1,46 milliard de dollars, dont 11 prêts au secteur privé. La BAD a également fourni des dons d’assistance technique d’un montant total de 14,9 millions de dollars. Au 30 juin 2019, le portefeuille actif de la BAD comprenait 13 prêts publics et privés totalisant 809,8 millions de dollars