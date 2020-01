Un nouveau rapport offre des moyens de sortir de l’impasse du Karabagh

L’International Crisis Group fait de nouvelles suggestions sur certaines des questions les plus épineuses entourant le conflit Arménie-Azerbaïdjan.

Même si les négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour résoudre leur conflit de trois décennies semblent bloquées, il existe des ouvertures potentielles pour des discussions plus créatives sur les questions les plus délicates qui divisent les deux parties, selon un nouveau rapport.

Alors que certains signes encourageants indiquaient que les négociations pourraient avoir pris un nouvel élan au début de 2019, les relations se sont à nouveau détériorées. Mais tout n’est pas perdu, affirme le rapport « Sortir de l’impasse au Nagorno-Karabagh » de l’International Crisis Group (ICG).

« Une ouverture étroite pour donner vie au processus de paix moribond ... risque de se fermer », indique le rapport. « Erevan et Bakou seraient sages d’agir rapidement. »

L’ICG se concentre sur trois des questions les plus critiques et sensibles entourant le conflit : comment gérer les territoires entourant le Haut-Karabagh que les forces arméniennes occupent, une éventuelle mission internationale de maintien ou de surveillance de la paix dans la région et le statut ultime du Karabagh lui-même.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le contenu des négociations de l’année dernière entre les dirigeants et les ministres des affaires étrangères des deux pays, il est peu probable que ces questions aient été traitées de manière approfondie. Mais le rapport identifie certains accords potentiels qui pourraient être conclus, ou du moins discutés.

Dans les territoires occupés, l’ICG propose un accord par lequel la partie arménienne imposerait un moratoire sur de nouveaux accords si l’Azerbaïdjan acceptait de cesser de poursuivre les réclamations légales concernant les colonies devant les tribunaux internationaux.

En toile de fond, le rapport fait état d’une augmentation régulière du développement des territoires occupés, en particulier une croissance de l’agriculture malgré le manque d’infrastructures. « Il y a neuf ans, lorsque nous sommes arrivés, nous ne travaillions que sur 150 hectares de terrain », a expliqué à ICG un habitant anonyme de la région de Kubatly. « Maintenant, il n’y a plus de terrain à se partager. »

La croissance de l’agriculture a poussé les responsables du gouvernement de facto du Karabagh vers de plus en plus de frontières des installations.

« Certaines parties des districts de Jebrail et de Fizuli, au sud et à l’est du Nagorno-Karabagh, ont été largement laissées sans colonies, peut-être en partie à cause des pressions d’Erevan, qui cherchait à se laisser la possibilité d’un accord de paix qui rendrait ces personnes zones sous le contrôle de Bakou », indique le rapport.

« L’augmentation de la demande de terres a cependant rendu les responsables de facto et la population du Haut-Karabagh plus déterminés à maintenir le contrôle de ces zones. Même ceux qui considéraient autrefois le territoire comme faisant l’objet d’un marché veulent maintenant le conserver. »

Les règlements ont à peine été discutés lors des négociations. L’Azerbaïdjan craint que tout accord puisse être interprété comme une reconnaissance de facto d’eux, tandis que les Arméniens sont coincés entre les forces nationalistes qui souhaitent étendre les colonies et la reconnaissance qu’un accord de paix impliquerait probablement leur retour en Azerbaïdjan. « Pour les responsables arméniens pessimistes, il est préférable que les pourparlers de paix aillent dans tous les sens, évitant toute discussion sur les colonies et permettant ainsi leur croissance et reportant les décisions sur leur sort, plutôt que d’essayer de résoudre la question maintenant », indique le rapport.

Sur la question du maintien de la paix, aucune des deux parties n’a recherché avec impatience une force étrangère, même si une serait probablement nécessaire dans le cas où un accord de paix aurait été conclu et le délicat statu quo interrompu. Les Arméniens craignent qu’une force de maintien de la paix ne brise leur monopole sur le contrôle du Karabagh et des territoires environnants, les Azerbaïdjanais qu’elle consolide le statu quo. Les deux parties se méfient également des intentions de la Russie, seul État susceptible d’être intéressé à fournir une force appropriée.

L’ICG suggère quelques étapes modestes pour entamer des conversations sur cette question : relancer le Groupe de planification de haut niveau de l’OSCE basé à Vienne, qui était chargé de proposer des options de maintien de la paix mais qui a stagné ces dernières années ; et de renforcer la petite mission de surveillance sur le terrain de l’OSCE.

La question la plus épineuse de toutes est le statut du Haut-Karabagh, sur lequel les deux parties ont adopté des positions de plus en plus intransigeantes, chacune insistant sur le fait qu’elle doit avoir la souveraineté sur le territoire. Mais l’ICG identifie une certaine marge d’optimisme, comme le nouveau point de discussion du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan selon lequel toute solution au conflit doit être acceptable pour les Azerbaïdjanais ainsi que pour les Arméniens, et certaines discussions en coulisses à Bakou sur les types d’autonomie qu’ils seraient disposés à accorder à une région du Karabagh dominée par l’Arménie même si elle ne revient jamais dans le giron de l’Azerbaïdjan.

L’ICG s’est entretenu avec les décideurs de Bakou sur les paramètres que l’Azerbaïdjan pourrait être disposé à offrir et a constaté qu’ils pouvaient « envisager un avenir dans lequel les autorités du Haut-Karabagh :

- Peut rejeter des décrets ou des lois de Bakou concernant l’autonomie gouvernementale dans la région ;

- Jouir d’une autonomie gouvernementale considérable, notamment dans les domaines de la politique éducative et culturelle, de la santé publique, de certaines branches de l’économie, de l’application des lois et des services postaux, entre autres ;

- Sont soumis aux systèmes judiciaire et douanier de l’Azerbaïdjan ;

- Peut établir une représentation économique dans des pays étrangers ;

- Jouer un rôle dans la formulation des politiques étrangères et de sécurité (mais pas de veto sur les politiques de l’Azerbaïdjan dans ces domaines) ;

- Maintenir une zone démilitarisée sans forces armées à l’intérieur de la région. »

Il est peu probable que cela impressionne beaucoup les Arméniens. Néanmoins, « ils peuvent être considérés comme suggérant un désir de parler plutôt que de se battre », note l’ICG. « Le fait que Bakou propose des idées pourrait au moins créer un espace pour des discussions sur la gouvernance et la sécurité au Haut-Karabagh. » La sensibilité du sujet, cependant, signifie que « même des conversations sur ces questions seraient une étape radicale et devraient probablement avoir lieu initialement par des canaux semi-formels ou informels. »

Joshua Kucera est rédacteur en chef Turquie / Caucase à Eurasianet et auteur de The Bug Pit.

Eurasianet.org