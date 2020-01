La fête de la Nativité dans l’Eglise arménienne

Si Catholiques et Protestants sont d’accords pour fêter ensemble la naissance du Christ, il n’en n’est pas de même pour les Orthodoxes et “autres Orientaux”. Les uns, à l’exemple des Eglises de Grèce, de Constantinople de Roumanie et de Chypre, commémorent cet événement le 25 décembre, d’autres comme les Eglises de Russie (la plus importante des Eglises orthodoxes par le nombre de ses fidèles), les Patriarcats de Serbie, de Jérusalem et de Géorgie, mais aussi l’Eglise Copte d’Egypte, l’Eglise syriaque et l’Eglise d’Ethiopie (Eglises orthodoxes orientales), le 7 janvier. Cette différence de date s’explique simplement par l’utilisation par ces Eglises de l’antique calendrier Julien hérité des Romains ; l’utilisation de ce calendrier entraîne une différence de 13 jours avec le calendrier grégorien imposé en 1582 par Grégoire XIII, Pape de Rome. De ce fait, pour les Russes, les Serbes, les Bulgares, les Géorgiens et les Coptes, le 25 décembre c’est ... le 7 janvier.

L’Eglise d’Occident a sans doute fixé la date de Noël au 25 décembre pour christianiser la fête païenne du dieu Mithra. C’est l’Empereur Constantin qui aurait définitivement fixé cette date en 330. En 354, le Pape Libère instaure la célébration de la fête du 25 décembre comme le début de l’année liturgique. Mais, au delà de ces differences de dates, pour tous les Chrétiens, ceux d’Orient comme ceux d’Occident, la fête de Noël célèbre la naissance de Jésus “Soleil de justice” et “Prince de la Paix”.

Les Arméniens sont les seuls à fêter Noël le 6 janvier sous le nom de “fête de la Nativité et de la Théophanie”. Le calendrier n’est pas en cause, cette fois, et c’est par pure fidélité à la Tradition de l’Eglise primitive qui, avant 354, fêtait la naissance de Jésus le 6 janvier, que cette date a été conservée par notre Eglise qui a toutefois a adopté le calendrier grégorien (occidental) en 1923.

Dans la Tradition de l’Eglise d’Arménie, les célébrations qui débutent le 5 janvier au soir par les Vigiles de la Nativité, commémorent un ensemble d’événements qui ont accompagné la naissance de Jésus et les débuts de sa vie publique tout en marquant les liens qui rattachent Noël à Pâques, car Noël est, aussi, la naissance de la vie. Ces liens sont particulièrement visibles dans la liturgie qui n’hésite pas, de même que la liturgie byzantine, à donner le nom de “Petite Pâques” (Bzdig Zadig) à la fête de la Nativité. Les mêmes lectures de la Grande vigile de Pâques : Genèse 1 (le récit de la Création), Exode 14-15 (l’anéantissement des Egyptiens et le chant de victoire des Hébreux) et Daniel 3 (les trois jeunes gens dans la fournaise) sont reprises à la vigile de Noël.

Le 6 janvier, on commémore en même temps la naissance physique du Christ, sa révélation au monde dans sa naissance, la visite des mages et le baptême de Jésus trente ans plus tard. Ainsi, à Noël, Jésus se manifeste à Israël héritier de la promesse et se manifeste au monde, aux mages qui représentent les non-juifs. Enfin, lors du Baptême de Jésus, pour la première fois de l’Histoire, Dieu se manifeste en trois personnes. En souvenir de ce Baptême, toutes les Eglises orthodoxes bénissent par le saint-Myron (saint-Chrême) les eaux d’un cours d’eau, d’un lac ou de la mer. Une croix est aussi plongée puis retirée des eaux. De nos jours, pour des raisons pratiques, on se contente dans la plupart des paroisses de bénir cette eau dans l’église, à l’issue de la Divine liturgie du jour de Noël. Cette eau qui est bue sur place par les fidèles est aussi emportée dans les foyers et distribuée à ceux qui n’ont pu participer à la liturgie afin que, selon la formule consacrée :

Par cette eau que nous devenions dignes de ton Royaume,

dignes d’être reçus par Toi, Seigneur,

dignes de guérison, de bénédiction et de sainteté,

pour pouvoir glorifier sans cesse le Père, le Fils et le Saint-Esprit,

et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Durant les quarante jours qui suivent la fête de la Nativité, les prêtres rendent visite aux familles de leurs paroisses pour bénir leurs foyers. Le prêtre et les membres de la famille assemblée chantent l’hymne « Khorhourt medz » (Grand Mystère), puis le prêtre bénit le sel, l’eau et le pain et lit l’Evangile de saint Luc (Chapitre 2, versts 8-15). Pendant toute cette période, les fidèles arméniens se saluent par la formule « Krisdos dznav yev haydnetsav » (Christ est né et s’est révélé) à laquelle on répond « Mezi, tsezi medz Avedis » (Pour vous comme pour nous, grande est la Nouvelle).

Hymne de la Nativité et de la Théophanie du Seigneur

Grand et merveilleux mystère qui se révèle aujourd’hui :

Les bergers chantent avec les anges annonçant la Bonne nouvelle au monde.

Un nouveau roi est né en la ville de Bethléhem,

Fils des hommes, bénissez-le car il s’est incarné pour nous.

Celui qui est plus grand que la terre et les cieux, sans s’éloigner du Père

A pris place dans une mangeoire, dans la grotte sacrée.

Attention : il est inapproprié de parler de « Noël arménien ».

L’Incarnation s’est faite pour tous ceux qui confessent Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur, indépendamment de leur appartenance éthnique ou culturelle.

Il est donc plus juste de parler de « Fête de la Nativité dans la tradition ecclésiale arménienne ».

Sahak Sukiasyan