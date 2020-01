« L’Azerbaïdjan devrait se tenir calme » a affirmé l’expert militaire américain Paul Stronski à propos de l’attentat américain de Bagdad qui coûta la vie au général iranien Qasem Soleimani. Information rapportée par l’agence Turan, suit à la déclaration effectuée à Washington par Paul Stronski, conseiller du Secrétariat d’Etat américain chargé du Caucase et d’Asie centrale. L’expert militaire exclut un embrasement de la région suite à ces faits mais il n’exclut pas que l’Iran puisse agir contre les intérêts des Etats-Unis au Caucase.

« L’Azerbaïdjan doit se tenir au calme (…) si j’étais l’Azerbaïdjan ou la Turquie je me tiendrais calme et je tenterais de convaincre à Téhéran et Washington que mon territoire ne se prête pas aux conflits entre pays tiers » dit P. Stronski.

Krikor Amirzayan