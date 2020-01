L’Arménie a exprimé sa grave préoccupation vendredi concernant une possible recrudescence des tensions au Moyen-Orient et dans les régions environnantes à la suite d’une frappe aérienne américaine en Irak qui a tué Qasem Soleimani, le puissant commandant de la force d’élite iranienne Quds.

« Nous sommes profondément préoccupés par les récents incidents à Bagdad qui ont également entraîné des pertes humaines », a réagi le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué. « Ils risquent de saper davantage la sécurité régionale et de déstabiliser la situation au Moyen-Orient et au-delà. »

« L’Arménie (...)