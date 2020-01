L’acteur Hovhannès Azoyan agressé sur le pont du Hrazdan à Erévan la nuit du 3 janvier

L’acteur comique arménien de la télévision arménienne Hovhannès Azoyan a été agressé le 3 janvier à 4 heures du matin sur le pont du Hrazdan près des studios de télévision « Tar 21 ». Il fut pris à partie et frappé par Levon Gharibyan (31 ans) un habitant d’Erévan. Roué de coups de poings par l’agresseur, Hovhannès Azoyan souffre de divers traumatismes à la tête et sur le corps. La police du quartier de Malatia avec Armen Soukiasyan est arrivée sur place pour mener l’enquête sur cette agression. Sur place Hovhannès Azoyan a donné quelques explications sur les faits et a affirmé qu’il travaillait en tant que directeur de la société « Okevaz Wine Time ». La police recherche l’agresseur L. Gharibyan pour davantage d’explications.

Krikor Amirzayan