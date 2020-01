Soirée avant-première de présentation et dégustation du vin Agos

Tellement Soif & Soif d’ailleurs organisent une soirée dégustation pour découvrir AGOS, la belle surprise des crus arméniens.

Totalement insolite, issu du cépage le plus vieux du monde (l’Areni noir), vinifié par un grand vigneron bourguignon, AGOS nous a séduit et nous avons envie de vous faire partager cette découverte.

La rédaction de Tellement Soif vous invite à une dégustation exclusive en avant-première.

Soyez les premiers à déguster ce vin d’ailleurs accompagné de fromages, de charcuteries et de surprises !

Un abonnement gratuit d’un mois à Tellement Soif sera également offert à l’issue de la soirée.

Rendez-vous le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 19H30 chez Soif d’ailleurs (38 rue Pastourelle, Paris 3e). Prix par place : 20,00 €

vendredi 10 janvier 2020 19:30

https://magasinnumerique.com/o/Event/ev2095?fbclid=IwAR3N6iHf5w1FPX4tLxBMSOlVMoj28jrHxaeN_AVuigfGzo8b1NwtPGjPMw4