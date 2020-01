Spectacle de Noël des enfants de l’église Maranatha de Valence et de l’Eglise du Cèdre

Vendredi 3 janvier 2020, le public et les invités étaient nombreux au spectacle de Noël des enfants de l’école de l’église Maranatha de Valence et de la chorale -enfants et adultes- de l’Eglise du Cèdre. Parmi les invités étaient présents Simon Hamamjian président de Radio A de Valence et Krikor Amirzayan coprésident du C24 le Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche et président de l’association « Arménia ». A noter également l’invité d’honneur le Dr André Maghakian. Le pasteur Luder Nassanian a tout d’abord remercié le public et les enfants des chorales.

Avec une joie visible, les enfants de l’école de l’église Maranatha ont en arménien interprété quelques chants accompagnés au piano par Ruth Nassanian. Puis la chorale de l’Eglise du Cèdre, une trentaine d’enfants et adultes ont chanté Noël avec bio et exprimé leur foi en Jésus Christ. Ils étaient accompagnés par quelque adolescents pour la musique. Des chants et musique qui furent très applaudis par le public. Puis le pasteur Luder Nassanian invita le Dr André Maghakian pour prononcer quelques paroles sur Noël, la naissance de Jésus Christ et transmettre sa foi et son amour.

Le Dr André Maghakian confia que c’est dans cette même église du Maranatha de Valence qu’il avait à l’âge de 13 ans affirmé sa foi par la révélation du Christ dans son cœur. Il fit part également de ses expériences, ses visites de Nazareth et Bethlehem sur les traces de Jésus Christ puis évoqua la place du Christ dans le monde. Avec la célébration de Noël, la naissance du Christ fêtée aujourd’hui par des milliards de personnes sur la planète.

Enfin, le pasteur Luder Nassanian invité le public à terminer la soirée autour de la prière du « Hayr Mér » (Notre Père) en arménien.

Krikor Amirzayan