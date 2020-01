L’Arménie prépare un gros budget « révolutionnaire »

Le nouveau budget augmenterait considérablement les recettes et les dépenses fiscales, mais les projections macroéconomiques du gouvernement ont été reçues avec scepticisme.

Le gouvernement arménien a proposé un budget avec des revenus et des dépenses nettement plus élevés que les années précédentes.

Le projet de budget 2020 prévoit des revenus de 1700 milliards de drams (environ 3,6 milliards de dollars) et des dépenses de 1900 milliards de drams (4 milliards de dollars). Cela représente une croissance de 13% des revenus et de 14% des dépenses par rapport au budget 2019. Les augmentations par rapport au budget de 2018 sont respectivement de 27% et 29%.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que le budget substantiellement plus élevé était une réalisation d’une des promesses clés qu’il avait faites lors de sa campagne de protestation l’année dernière qui l’avait propulsé au pouvoir.

« Il s’agit d’un budget révolutionnaire », a-t-il déclaré lors d’un débat sur le budget au Parlement le 15 novembre. « Lors de la révolution de 2018 alors que je n’étais pas encore Premier ministre, j’ai annoncé publiquement que le budget de l’Arménie devrait augmenter de 30 à 35% d’ici un à deux ans. C’était l’une des promesses de la révolution. »(Il a en outre expliqué que les ajustements au budget 2018 signifient que le projet actuel représente en fait une augmentation complète de 35% des revenus.)

L’augmentation des recettes est largement basée sur l’augmentation des recettes fiscales, en prévision d’une croissance du PIB de 4,9%, mais les autorités ont suggéré qu’il s’agit d’une projection prudente. Artak Manukyan, un député du bloc Mon Pas de Nikol Pashinyan, a déclaré « qu’en 2019, nous avions prévu une croissance de 4,9% et obtenu 6% ». Le gouvernement a suggéré que la croissance pourrait en fait atteindre 7 à 9% l’année prochaine.

Mais des économistes indépendants suggèrent que 4,9% pourraient être à peu près corrects : Hrant Mikaelian, du groupe de réflexion du Caucase à Erevan, a écrit dans un récent blog que plusieurs facteurs avaient stimulé la croissance cette année - y compris une augmentation des revenus liés aux jeux de hasard, des revenus miniers, et les taxes sur les voitures - peuvent s’être essoufflées et ne continueront pas de stimuler l’économie en 2020. « Donc en réalité, même 5% ne serait pas un mauvais résultat », a écrit Hrant Mikaelian.

Des augmentations des dépenses sont attendues dans tous les domaines.

Les pensions devraient augmenter de 10% en 2020, de même que toutes les dépenses consacrées aux programmes sociaux, qui représentent environ 26% du budget. Les soins de santé devraient augmenter leurs dépenses de 21%, dont une grande partie sera consacrée à un nouveau programme d’assurance maladie obligatoire universel et controversé, qui prévoit également un impôt forfaitaire de 6% sur tous les revenus des Arméniens qui travaillent.

Le budget de la défense a été réorganisé, le financement de l’industrie de la défense étant passé du ministère de la Défense au ministère de l’Industrie de haute technologie. Ce financement va plus que doubler, avec une augmentation de 122%. Les responsables du ministère n’ont pas donné beaucoup de détails sur les raisons de cette augmentation, mais sur leur intention de produire du matériel à la fois pour un usage domestique et pour une éventuelle exportation.

Les dépenses routières devraient doubler et les infrastructures d’irrigation tripler.

Les augmentations de dépenses prévues surviennent alors que le gouvernement n’aurait pas dépensé plus des trois quarts de ce qu’il avait alloué aux dépenses en capital en 2019. Un rapport du think tank d’Erevan, Center for Economic Development Initiatives, a révélé que le gouvernement n’avait dépensé que 24% des ce qu’il a réservé en 2019 pour les infrastructures ou les investissements dans le capital humain. « L’absence d’exécution des dépenses budgétaires 2019 aura un impact négatif sur la croissance économique », conclut le rapport.

« C’est un fait qu’il y a eu une grave non-exécution du budget au cours des deux dernières années », a déclaré Hrant Mikaelian à Eurasianet. « Ils ne font tout simplement pas les investissements nécessaires et l’argent est économisé, et en même temps ils augmentent leurs propres salaires. »

Le budget est sûr de passer, car la coalition Mon Pas de Pashinyan a une majorité dominante au Parlement. Des deux partis d’opposition au Parlement, le parti Arménie Prospère a annoncé son intention de voter contre le budget, et Arménie Lumineuse n’a pas encore pris de décision.

Le chef d’Arménie Lumineuse, Edmon Marukyan, a déclaré que le projet de budget n’aide pas à réduire l’écart de développement entre Erevan et d’autres parties de l’Arménie, et le député Mane Tanadilyan s’est plaint qu ’« il n’y a pas un seul mot sur les énergies renouvelables » ou sur l’environnement questions en général.

Mane Tanadilyan a déclaré que le manque de dépenses environnementales peut être illégal, car la loi arménienne exige que l’État dépense tout l’argent qu’il perçoit sur certaines taxes pour les programmes environnementaux, ce que le projet de budget ne fait pas. « Si nous violons la loi dans cette institution, qu’attendons-nous de nos concitoyens ? » a-t-elle demandé.

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org