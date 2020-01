Par un communiqué le ministère arménien des Affaires étrangères s’est déclaré hier « très préoccupé » par l’attentat contre le général iranien Ghassem Soleimani tué sur ordre de Trump à Bagdad hier matin.

Le communiqué de la diplomatie arménienne précise : « Nous sommes profondément préoccupés par les derniers évènements à Bagdad provoquant des pertes humaines. Ces faits peuvent menacer la paix dans la région et envenimer la situation au Proche Orient et au-delà. L’Arménie favorise toujours le règlement des questions par des actions de paix. L’Arménie continuera à coopérer avec tous ses partenaires pour le bénéfice de la stabilité et la sécurité de la région ».

Krikor Amirzayan