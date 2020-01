Fête du Noël Arménien par la MCA d’Issy-Les-Moulineaux

Le 12 janvier à 15 heures, la M.C.A. d’Issy-Les-Moulineaux (31, avenue Bourgain, Métro Mairie d’ Issy ligne 12, RER C station Issy invite le public à fêter le Noël Arménien en famille.

Le Père Noël remettra une surprise personnalisée à chaque enfant.

Présence d’un clown.

Animation autour des contes de Noël.

Stand de maquillage pour enfants.

Participation gratuite.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06 51 13 81 37 ou par e-mail à l’adresse mca.issylesmoulineaux@gmail.com

Nous vous attendons nombreux, en famille et entre amis !

La M.C.A. d’Issy-les-Moulineaux vous souhaite une excellente année 2020 et un joyeux Noël.

Շնորհաւոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ !