Nikol Pachinian : ils sont venus de Paris, New York, Beyrouth pour passer le Nouvel an à Erévan

L’Arménie a dépassé en 2019 le seuil record de 2 millions de touristes. Chaque année l’Arménie attire ainsi des millions de touristes pour une majorité d’origine arménienne, mais également de nombreux étrangers venus du Japon, de Chine, d’Europe, des Etats-Unis avec plus d’une centaine de pays. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian après son discours du Jour de l’An sur la Place de la République à Erévan est entré en famille dans un bar du centre de la capitale pour un café. Sur sa page facebook il a aussitôt écrit sa joie de voir sur place des touristes venus de Paris, New York ou Beyrouth pour passer à Erévan le Jour de l’An. Les autorités arméniennes et les agences touristiques développent en Arménie le tourisme d’hiver en proposant des festivités féériques lors de la fête du Jour de l’An qui se déroulent sur plusieurs journées ainsi que les stations de ski telles que Dzarghadzor à une soixantaine de kilomètres d’Erévan.

Krikor Amirzayan