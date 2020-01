Ankara ne doit pas franchir « les lignes rouges », selon Athènes

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a

appelé vendredi Ankara à ne pas franchir de « ligne rouge » dans le contentieux

sur un accord maritime turco-libyen auquel Athènes est vivement opposé.

« Personne ne peut franchir les lignes rouges », a averti M. Mitsotakis dans

une interview publiée dans le quotidien canadien The Globe and Mail, répondant

à une question sur les relations greco-turques et cet accord.

"Nous ne permettrons aucune activité turque violant les droits souverains

de la Grèce", a ajouté le Premier ministre, dont le pays a dénoncé cet accord

signé fin novembre entre Ankara et le gouvernement libyen d’union (GNA) qui

délimite les frontières des deux pays.

Les responsables turcs soutiennent qu’en vertu de cet accord, la Turquie

pourrait étendre ses frontières maritimes dans une zone de Méditerranée

orientale où d’importants gisements d’hydrocarbures ont été découverts ces

dernières années.

Mais Athènes a condamné à plusieurs reprises l’accord maritime au motif que

la Turquie et la Libye ne partagent aucune frontière maritime commune. La

Grèce a même appelé les Nations unies à faire de même.

Kyriakos Mitsotakis a affirmé au quotidien canadien que "la Grèce était

prête à discuter avec tous les pays voisins dont la Turquie« . »Si (au cours de ces discussions) aucun accord n’est atteint (avec la

Turquie), la Grèce est même prête à recourir à une juridiction

internationale", a-t-il dit.

Outre des différends chroniques en mer Egée qui sépare les deux pays, la

Grèce, pays membre de l’Union européenne (UE), accuse son voisin de laisser

passer des dizaines de milliers de demandeurs d’asile sur ses îles.

Pour sa part Ankara menace « d’ouvrir les portes » de l’Europe aux migrants

et exhorte la communauté internationale à soutenir son projet d’en rapatrier

une partie en Syrie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a récemment averti de nouveau

l’Europe que son pays ne pouvait seul faire face à un nouvel afflux de Syriens

fuyant des bombardements dans leur pays.

Athènes, 3 jan 2020 (AFP) -