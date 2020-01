Trophées des NAM : focus sur Marcher en Arménie de Denis Donikian

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Biographie avec : Marcher en Arménie de Denis Donikian, paru chez Itinéraires arméniens.

Denis Donikian s’est éloigné d’Erevan pour marcher longuement, lentement, s’épuisant et souffrant, afin de mieux se retrouver au milieu de la plénitude du pays arménien. Il en fait le récit dans Marcher en Arménie. À mi-chemin entre carnet de voyage et récit à la prose poétique, ses randonnées pédestres évoquent une terre à la fois réelle et imaginée où le sacré tutoie le profane dans une douce harmonie des sens et des couleurs. Grand voyageur, l’écrivain/plasticien a un rapport complexe et intimiste avec un pays qu’il a connu étudiant dans les années 1960 avant de bourlinguer vers des contrées plus lointaines.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/