Trophées des NAM : focus sur Frère arménien, frère juif, frère tutsi d’Yves Ternon

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Biographie avec : Frère arménien, frère juif, frère tutsi - Les combats d’une vie d’Yves Ternon, paru à l’Archipel.

L’historien sort son autobiographie. L’occasion d’en apprendre plus sur les engagements de celui qui a tant fait en France pour faire connaître et reconnaître le génocide des Arméniens. Tout démarre alors que, jeune chirurgien, Yves Ternon se voit demander par la fédération de France du FLN d’opérer les blessés algériens de la guerre triangulaire que se livrent OAS, gaullistes et indépendantistes. Cette irruption tragique de l’Histoire dans son quotidien va déterminer son engagement pour la justice et les droits de l’homme, mais aussi sa volonté d’établir la vérité des faits. À l’heure où la France commémore officiellement le génocide arménien, les mémoires d’Yves Ternon, guidé par les impératifs de liberté, d’égalité et de fraternité, sont un plaidoyer contre la haine raciale et le négationnisme.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/