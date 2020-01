Trophées des NAM : focus sur Déconstruction d’Erol Özkoray

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Biographie avec : Déconstruction - Le nomade d’Istanbul d’Erol Özkoray, paru chez les éditions Thaddée.

Comme son héros, l’auteur apprécie la vie parisienne. Mais, derrière son personnage de fiction, qui navigue entre Paris et Istanbul au cœur des années 70/80, Erol Özkoray s’attaque à défaire méthodiquement la thèse turque de l’Histoire officielle, mise en place en 1929 et en 1937 par Atatürk, et dont la pierre angulaire est le génocide des Arméniens, afin de construire cet État nation, tant rêvé. Détestant la victimisation, ne voulant surtout pas être qualifié d’auteur en exil, ou même de réfugié politique, il remet à plat un mensonge d’État. Avec humour et légèreté, il passe en revue ses amours, ses aspirations et ses idées. On en ressort riche d’informations sur une Turquie, décortiquée et présentée sous son vrai visage. Au-delà des clichés.

