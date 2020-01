Ryanair va mettre en place deux nouvelles lignes en Arménie avec Erévan-Salonique et Erévan-Athènes

Ryanair va mettre en place des vols réguliers entre Erévan et Salonique (Grèce) ainsi qu’entre Gumri et Athènes a annoncé sur son site la compagnie aérienne à bas coûts irlandaise.

Le vol entre Erévan et Salonique coûtera à partir de 33 euros. Les billets seront disponibles à partir du 11 mai. Le vol Gumri-Athènes dont les billets débutent à 20 euros débuteront à partir du 12 mai. Rappelons que Ryanair dessert déjà Rome et Milan à Erévan.

Krikor Amirzayan