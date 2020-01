Trophées des NAM : focus sur L’homme de Constantinople de J.R. Dos Santos

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Biographie avec : L’homme de Constantinople de J. R. Dos Santos, paru aux éditions Hervé Chopin.

Inspiré par le mystère de l’homme d’affaires milliardaire à la tête d’une collection d’art hors normes, l’auteur portugais de roman historique a écrit une saga passionnante. Dans ce premier tome de la biographie romancée, il s’intéresse aux débuts de la vie de Calouste Gulbenkian qui a régné sur le monde du pétrole et sur celui de l’art. Alors qu’il est sur le point de rendre l’âme, c’est à son fils que ce multimillionnaire si secret va tenter d’expliquer ce qui l’a toujours fait avancer. Et cette question qui l’a poursuivi toute sa vie et qu’il pose une dernière fois : « Qu’est-ce que la beauté ? ».

