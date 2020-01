Trophées des NAM : focus sur Les bijoux de la Kardashian de F. Vignolle, J. Dumond et G. Mardon

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie BD avec Les bijoux de la Kardashian de François Vignolle, Julien Dumond et Grégory Mardon, paru chez Glénat.

Signe des temps, depuis la disparition de Charles Aznavour, la personnalité arménienne la plus populaire dans le monde est une vedette de téléréalité. Cette bande dessinée nous rappelle que, par un fait divers, Kim Kardashian a atteint le même statut qu’avait naguère la Bégum, l’épouse de l’Aga Khan. En effet, en 1949 pour l’une et 2016 pour l’autre, les deux femmes ont été victimes d’un braquage spectaculaire qui fit les choux gras de la presse populaire. Le récit expose comment des Pieds nickelés, retraités du grand banditisme, ont dérobé les bijoux de la fameuse star, tout en lui infligeant un traumatisme indélébile. Une narration efficace et sans bavure.

