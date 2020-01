Trophées des NAM : focus sur Constance d’Antioche de Jean-Pierre Pécau et Gabriele Parma

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie BD avec Constance d’Antioche - La princesse rebelle de Jean-Pierre Pécau et Gabriele Parma, paru chez Delcourt édition.

Politique dans l’âme, Arménienne, elle va jouer sur tous les tableaux, se faire des alliés imprévus bien qu’elle ait Constantinople en face d’elle. Alors qu’elle a 6 ans quand on lui amène la tête de son père, sa mère l’enferme pour prendre la régence. Commence une formation drastique pour la jeune Constance : « Tu es deux fois légitime, ma princesse : par tes ancêtres arméniens qui étaient les premiers chrétiens, et par les croisés de Godefroy qui vinrent délivrer le tombeau de notre seigneur, cette terre est la tienne, tu devras la défendre, c’est un commandement de Dieu lui-même. » Dans ce premier tome, on découvre sa montée en puissance envers et contre tous. Mais tout ne se passera pas comme elle le voulait… C’est la princesse qui est la voix off de la série, ce qui ajoute au réalisme du dessin et à la force du récit.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/