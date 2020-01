Trophées des NAM : focus sur Chronique de la Révolution arménienne de Sèda Mavian

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Histoire avec : Chroniques de la Révolution arménienne de Sèda Mavian, paru chez Sigest.

Pour relater la spécificité de la Révolution de velours qui a secoué l’Arménie au printemps 2018, Sèda Mavian offre un récit dynamique et concomitant, constitué par la réunion des posts que la journaliste et auteure a publiés durant les événements, jour par jour, et parfois heure par heure, transformant sa page Facebook en média francophone entièrement placé au service de l’information la plus rigoureuse et diversifiée possible. En annexe de son ouvrage, des documents favorisent la compréhension des faits ainsi que l’appréhension de sujets divers, tels que les relations Arménie-diaspora, la démocratie au sein de la diaspora et la notion d’engagement.

