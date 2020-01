Trophées des NAM : focus sur Complicité de génocide, de Jürgen Gottschlich

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Histoire avec : Complicité de génocide - Le rôle de l’Allemagne dans l’anéantissement des Arméniens de Jürgen Gottschlich, paru chez BKF éditions.

Correspondant de revues et journaux allemands à Istanbul et parfaitement turcophone car marié à une journaliste turque, Jürgen Gottschlich se trouve confronté en 2010, lors de discussions avec des confrères turcs, à la question de l’extermination des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. La complicité allemande étant évoquée, il veut en avoir le cœur net et se met à investiguer cet aspect du sujet aussi bien en Turquie, en se rendant dans les provinces précédemment occupées par les populations arméniennes, qu’en Allemagne, en faisant des recherches dans les archives militaires allemandes de Freiburg en Breisgau, peu ou pas exploitées jusqu’alors. Ce sont cinq années de recherches qui le conduisent à écrire ce livre diffusé en 2015 en Allemagne. Sa traduction française est bienvenue.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/