Trophées des NAM : focus sur Le recyclage des criminels Jeunes-Turcs de Marc de Garine

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Histoire avec : Le recyclage des criminels Jeunes-Turcs sous la direction de Marc de Garine, paru chez Sigest.

Plus de 100 ans ont passé depuis le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens, mais l’État turc conserve une attitude de déni. Pour comprendre cette continuité, cette étude en explore trois aspects. Tout d’abord, la continuité des sentiments hostiles, en recherchant les origines de la pensée de la « nation dominante », les tentatives de réformes, les aspirations contrariées à l’égalité civique qui, au moment où elles semblaient aboutir, menèrent paradoxalement à l’anéantissement des intéressés. Ensuite, la continuité des hommes qui organisèrent l’élimination des Arméniens, avec ceux qui fondèrent la République de Turquie. Enfin, la continuité des structures, qui font lien entre l’Organisation Spéciale d’hier, et l’État profond d’aujourd’hui, au-delà des hommes ayant appartenu à ces structures.

