Trophées des NAM : focus sur L’accord d’Angora de 1921 d’Aurore Bruna

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Histoire avec : L’accord d’Angora de 1921 d’Aurore Bruna, paru chez Cerf Patrimoines.

1921 : la Première Guerre mondiale est terminée depuis trois ans, la Russie bolchevique veut étendre son influence, les frontières de l’Europe et du Proche-Orient sont redéfinies, les Empires s’effondrent. Les Alliés s’inquiètent concernant leurs intérêts et leur situation privilégiée en Orient. L’accord d’Angora scelle alors le sort des Chrétiens d’Orient, dont les Arméniens victimes d’un génocide, de la Cilicie et d’un pays en voie de construction : la Turquie. C’est sur cet épisode passé sous silence et qui préfigurera le traité de Lausanne en 1923 que s’est penchée avec précision la professeure Aurore Bruna.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/