Trophées des NAM : focus sur Le Livre des Reines de Joumana Haddad

Après le succès des premiers Trophées des NAM l'année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l'année 2019.

Aujourd'hui, focus sur la catégorie Roman avec : Le livre des Reines de Joumana Haddad, paru chez Jacqueline Chambon.

La journaliste, poète et écrivaine rend ici hommage à sa grand-mère maternelle, « survivante » du génocide arménien qui s’est donné la mort à Beyrouth en 1978. Un tourbillon tragique implacable qui est le fond de cette sorte de biographie familiale romancée. Reines d’un jeu de cartes mal distribuées par le destin, Qayah l’Arménienne, Qana la Palestienne, Qadar la Libanaise et Qamar la Syrienne constituent les branches d’un même arbre généalogique ancré dans la terre de leurs origines mal-gré la force des vents contraires. Une lignée de rousses unies par les liens du sang et par une puissance et une résilience inébranlables. Avec la parfaite maîtrise d’une écriture ciselée, Joumana Haddad parvient ici à construire un roman d’une extraordinaire intensité, sans jamais sombrer dans le pathos ou la grandiloquence.

