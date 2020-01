Trophées des NAM : focus sur Loin d’Alexis Michalik

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Roman avec : Loin d’Alexis Michalik, paru chez Albin Michel.

Pour son premier roman, le metteur en scène de talent a choisi le registre du road movie généalogique. Antoine tombe sur une carte postale de son père, envoyée 20 ans plus tôt juste après être parti sans laisser d’adresse. Au dos : « Je pense à vous, je vous aime ». Il n’en faut pas plus pour piquer la curiosité du jeune homme : accompagné de son meilleur ami, journaliste, et de sa petite sœur délurée, il part sur les routes découvrir pourquoi son père est parti, et se découvrir lui-même. Un voyage qui l’amène d’Autriche, en ex-Allemagne de l’Est, jusqu’en Turquie et en Arménie. Antoine se sent « particulièrement sensible au destin tragique de cet endroit dont la géographie n’inspirait que le calme et la paix » : il faut dire que le sang arménien coule peut-être plus qu’il ne le croit dans ses veines…

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/