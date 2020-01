Trophées des NAM : focus sur Le fil des anges, d’Ester Mann et Levon Minasian

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Roman avec : Le fil des anges, d’Ester Mann et Levon Minasian, paru chez Vents d’ailleurs.

Vazguen, danseur sur fil âgé, parcourt les orphelinats à la recherche d’un digne successeur. Il aimerait que ce soit un garçon, mais seule la jeune Tamar se passionne pour cet art. Il se résigne, lui fait subir un entraînement exigeant, et l’oblige à mentir sur son âge et son sexe, tandis qu’elle hésite entre affection et rêves d’évasion. Dans cette histoire de transmission de l’art populaire des danseurs sur fil, les auteurs livrent une image déclarée et tendre d’une Arménie aux contours arides, entre le poids de l’histoire et une jeunesse d’une vitalité résolument tournée vers l’avenir. Un ouvrage qui a notamment reçu le prix Senghor 2 019.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/